Schiltach (lh). Es muss nicht immer ganz neu sein. Um vor allem die in der neuen Bauhoflagerhalle im Bereich der Auffahrt Hans-Grohe-Straße eingelagerten Hochwasserschutzelemente zu verladen, erhält der Bauhof einen gebrauchten Gabelstapler. Die Verwaltung schlug dem Schiltacher Gemeinderat ein Angebot der Firma Schöler Fördertechnik aus Rheinfelden vor, die eine drei Jahre alte Maschine mit 321 Betriebsstunden für 30 500 Euro anpries. Dies befürwortete das Ratsgremium einstimmig. Wie Stadtbaumeister Roland Grießhaber den Räten erklärte, entspreche der angebotene Gabelstapler im Typ und in der Ausstattung den Anforderungen. Ein neues Gerät koste 37 000 Euro, im aktuellen Haushaltsplan seien 36 000 Euro eingestellt, so Grießhaber.