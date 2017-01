Schiltach Ein "Fest der Rekorde" im Schiltach der Nachkriegszeit

Schiltach. Als der Nachbar die dünne Festschrift mit dem farbenfrohen Titel von 1949 brachte, wurden Erinnerungen wach: An die eher graue Nachkriegszeit, in der es plötzlich Feste gab, so 1951, als die Narrenzunft das legendäre Spiel vom "Schiltacher Burgerlied" aufführte.