Schiltach Ein Fahrzeugspezialist – zum Teilen

Schiltach (lh). Wie Kreisbrandmeister Mario Rumpf in der Hauptversammlung wusste, hätten auch andere Wehren im Kreis da ihre Sorgen und Nöte. Bei einer Klausurtagung der Kommandanten seien sie zu dem Ergebnis gekommen, dass Vieles nicht mehr gehe wie bisher. Er stelle sich die Frage, weshalb beispielsweise nicht mehrere Gemeinden zusammen einen hauptamtlichen Gerätewart einstellen können. Diese Person solle die Geräte und Maschinen prüfen und pflegen, "ein TÜV-Mann sozusagen", sah Rumpf darin nur einen Ansatz.

Die Auslastung jedes einzelnen Feuerwehraktiven nehme zu, aber der Tag habe eben immer nur 24 Stunden. Die Überlastung sei ein ganz anderes Thema. Die werde immer mehr und bleibe immer an den gleichen Leuten hängen. Da brauche man sich nicht wundern, wenn jemand sage, er habe keine Zeit. Allein das Reden darüber erfordere viele ehrenamtliche Stunden. Auch er müsse manchmal den Schweinehund überwinden, wenn er Hauptversammlungen von Feuerwehren besuche. Da sei nur bedingt das Alter schuld, räumte der Kreisbrandmeister ein. Es müsse erlaubt sein, dass ein Wehraktiver ein (anderes) Hobby haben dürfe. Sonst könne die Feuerwehr den Laden gleich dicht machen. Bei ihm sei das Hobby auf der Strecke geblieben, woran die Feuerwehr allerdings nicht schuld sei. Es sei die Gratwanderung im Personellen, die überwunden werden müsse. Irgendwann werde man den Ansprüchen, die man an sich selber stelle, nicht mehr gerecht. Es werde immer schwieriger, Führungskräfte für die Feuerwehr zu finden. Die jüngere Generation sei da gefordert, ein System zu erfinden, wie das funktionieren könne, spielte Rumpf den Ball zurück.

Sehr zur Freude von Schiltachs Feuerwehr-Kommandant Harry Hoffmann wechselten in den vergangenen Jahren mehrere Mitglieder der Jugendabteilung in die aktive Wehr. Im Vorjahr mit Timo Fischer, Sebastian Hilger und Florian Maier gleich ein Trio. Da es im Vorjahr zudem zwei Austritte durch Wohnungswechsel und mit Niklas Götz nur einen Neuzugang gab, sank der Mitgliederstand auf neun Kinder und Jugendliche. Markus Fehrenbacher warb deshalb in der Hauptversammlung um Nachschub. "Wer eigene Kinder hat oder welche in der Verwandtschaft kennt, her damit. Auch in der Schule oder bei Kumpels kann Werbung für unsere Sache betrieben werden", schlug er vor. Alle zwei Wochen trifft sich die Jugendwehr zum Übungsabend. Bei der Bildersuchfahrt in Aistaig belegte sie den zweiten Platz. Dies sowie eine Weihnachtsfeier stärkten die Geselligkeit.