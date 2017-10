Schiltach Ein Drittel kommt aus dem Ausland

Schiltach. Touristinfo-Leiter Christian Jäckels sprach in der Sitzung des Gemeinderats trotzdem von einem guten Jahr, in dem vieles auf den Weg gebracht worden sei. Vor allem das Übernachten auf Bauernhöfen erfreute sich großer Beliebtheit und wies einen Anteil von 42 Prozent auf. 20 Prozent entfielen auf Gasthöfe und mit 15 Prozent folgte der Campingplatz an dritter Stelle.

Die Aufenthaltsdauer der Feriengäste lag im Schnitt bei viereinhalb Tagen. Auf Bauernhöfen und in Ferienwohnungen blieben die Feriengäste länger, nämlich acht Tage. Mit 67 Prozent lagen deutsche Urlauber, wovon zwei Drittel aus Baden-Württemberg kamen, klar an der Spitze, gefolgt von Niederländern (10,1 Prozent) und Schweizern (4,4 Prozent).

Mit 231 Veranstaltungen sei den Besuchern im vergangenen Jahr einiges geboten worden und auch in diesem Jahr habe es bereits 209 l gegeben. Offene Stadtführungen, unter anderem zur Schüttesäge, würden sehr gern angenommen, Kräuterwanderungen mit Monika Wurft ständig ausgebucht. Auch die Offene Gartentage mit Walburga Schillinger seien gefragte Termine.