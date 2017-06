Schiltach Ein buntes Programm wartet

Wieder fest im Programm: Die Vorland-Feste. Nachdem die Baustelle am Vorland in der Schramberger Straße abgeschlossen wurde, werden nun wieder an jedem Samstag im August Vorland-Feste an gewohnter Stelle am Schiltach-Vorland stattfinden.

Die teilnehmenden Vereine seien bereits gefunden, sagt Jäckels, und würden nun an ihren Mottos und Angeboten arbeiten. Zum Vorland und zur Schiltnacht werde es aber, wie gewohnt, auch wieder jeweils einen eigenen Flyer geben.

Touristinfo und Stadtarchiv bemühen sich weiter um die Belebung des Stadtgartens. So soll es an drei Freitagen im August im Stadtgarten kulturelle Veranstaltungen geben. Der Freiburger Künstler "Ziro!" interpretiert Texte von Erich Kästner, Klaus und Linda Grimm inszenieren "Das kalte Herz" und Museumspädagogin Silke Höllmüller präsentiert die Geschichte der Schwarzwälder Trachten. Das Heft "Sommerprogramm in Schiltach" ist ab sofort kostenlos bei der Touristinfo Schiltach erhältlich.