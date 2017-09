Schiltach Drei Tage lang darf gestöbert werden

Schiltach. Gleich an drei Tagen findet der diesjährige Flohmarkt im Treffpunkt in Schiltach statt. Am heutigen Freitag können Besucher von 14 bis 17 Uhr in alten Büchern schmökern, an vielen Tischen in Flohmarkt-Artikeln (Bilder, Geschirr, Besteck, Glas, Schmuck und noch viel mehr Schönes aus alten Zeiten) stöbern und bei der Secondhandkleidung auf Schnäppchenjagd gehen. Dazwischen lädt das Treffpunkt-Team zu einer gemütlichen "Kaffee und Kuchen Pause" ein.