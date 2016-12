Schiltach Drei Damen prägen Entwicklungsverband

Mit Mechthild Studinger (Bercher), Susanne Kopf und Kim Ebinger begrüßte der Vorsitzende "die Damen, die den LEV von Anfang an geprägt haben".

Lange vor der Gründung des LEV im September 2006 gab es intensive Überlegungen, wie die Erholungslandschaft im Schwarzwald offen gehalten werden könnte, berichtete Peter Rottenburger. Der frühere Bürgermeister von Schiltach hatte alarmiert durch eine steigende Anzahl von Anträgen zur Aufforstung brach fallender Flächen schon 2001 beim damaligen Landwirtschaftsminister Willi Stächele angeregt, ein Modellprojekt zur Erhaltung der offenen Landschaft einzurichten. Nach der Zusage einer Förderung schlossen sich die Kommunen Aichhalden, Dunningen, Eschbronn, Hardt, Lauterbach, Schenkenzell, Schiltach, Schramberg und Tennenbronn zum Modellprojekt Landschaftserhaltung zusammen. Daraus wurde nach der Modellphase 2006 der Landschaftsentwicklungsverband (LEV) mit Wolfach gegründet; damals war Tennenbronn schon nach Schramberg eingemeindet.

Für Mechthild Studinger war die Übernahme der Geschäftsführung für das Modellprojekt ein Sprung ins kalte Wasser, denn sie musste "mit den Bauern herausfinden, was machbar ist, um die Flächen in der Nutzung zu halten". Nachdem mit Landwirten und Bürgermeistern die Problemflächen in den Gemeinden erhoben waren, wurden sie aus einem Flächenpool an neue Bewirtschafter zur Beweidung mit Schafen, Ziegen und Rindern vermittelt. Dieser Flächenpool werde im LEV weitergeführt, ergänzte die Nachfolgerin Susanne Kopf. Nach den ersten Erfolgen auch durch die Unterstützung der Landwirte bei der genauen Berechnung der Betriebsflächen für ihre Förderanträge, habe man Seminare zur Fortbildung und zur Entwicklung der einzelnen Betriebe angeboten.