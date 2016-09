Dass man sehr wohl in den Ferien auch mal am Vormittag aktiv sein kann, bewiesen 16 junge Bastler beim Schiltacher Ferienprogramm. Der Herbst steht vor der Tür, und wenn der Wind dann die Blätter von den Bäumen treibt, dürfen Drachen nicht fehlen. Drachenbau wurde im alten China zur Kunst erhoben und hat auch in Europa eine lange Tradition, erfuhren die Teilnehmer. Kinder bauen die lustigen Himmelstürmer seit jeher mit einfachsten Mitteln und können dabei ihre Kreativität und Gestaltungsfreude zum Ausdruck bringen. Ein paar Leisten, etwas Packpapier, Kleber und Schnur – daraus lässt sich etwas machen. Foto: Veranstalter