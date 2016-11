Schiltach Die U-18-Schnupper-Schuhu-Hexe ist eine Neuheit

Bei der Hauptversammlung im proppenvollen Gasthaus Pflug in Vorderlehengericht machte Hexenmeister Uli Eßlinger in Reimen deutlich, dass traditionell für den Jahresrückblick der 11. November gewählt werde, die Fasnet für die Hexen aber erst mit dem Häsabstauben am Dreikönigstag, 6. Januar, beginne.

Als Neuheit im kommenden Jahr soll ein U18- Schnupperkleidle vorgestellt werden. Der Verein wachse ständig und werde mit aktuell 83 Aktiven bald die 100er-Marke knacken, stellte Eßlinger in Aussicht. Schriftführerin Carmen Stegerer erinnerte in ihrem Rückblick an zahlreiche Besuche bei Bällen und Umzügen im gesamten schwäbisch-alemannischen Fasnet-Hoheitsgebiet, bei denen so manches schöne Erlebnis hängen blieb. Höhepunkt war das vereinsinterne Fest zum 30. Geburtstag, das mit mobilem Bruddelbock an mehreren hexenhistorischen Plätzen und dem Abschluss im Harley-Keller gefeiert wurde.

In einer Aktiven-Versammlung wurden Sarah Esslinger, Stefanie Grumbach, Lucas Richter, Sabrina und Andreas Wöhrle als neue aktive Hexen aufgenommen. Im vergangenen Monat wurden in einer weiteren Sitzung der Aktiven die Fasnettermine für 2017 bekannt gegeben, die Planungen für den Schuhu-Ball am 21. Januar in der Friedrich-Grohe-Halle und das anstehende Jubiläum zum 33-jährigen Bestehen in 2019 abgesteckt. Bei Letzterem laufen die Vorbereitungen schon.