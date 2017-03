Am Waldsaum ist bereits die Trasse für die künftige Schiltacher Altstadtumfahrung sichtbar: Die innerhalb der mittlerweile mit Markierungsstecken ausgemessenen Trasse stehenden Bäume wurden rechtzeitig gefällt. Künftig geht der neue Weg über den Schlossberg und durch bisherige Gärten in Richtung Waldrand, wo dieser dann in einen bestehenden Waldweg entlang der Tunneleinfahrt talwärts weiter führt und schließlich unter der Verbindungsbrücke an der Abzweigung nach Schramberg wieder auf die Bundesstraße mündet. Baubeginn, der Strecke, der künftig die Altstadt entlasten wird, so Schiltachs Bürgermeister Thomas Haas auf Anfrage, wird nach Auskunft des Bauunternehmens gegenüber der Stadt Ende April sein. Foto: Wegner