Schiltach Die Stadt weiterentwickeln

Daraus werde in einer Kommunalkonferenz mit den Gemeinderäten ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept erarbeitet, das in diesem Jahr im Oktober vorliegen sollte. Für die neue Gebietskulisse "DSP Innenstadt" von 4,1 Hektar sind nach Baugesetzbuch "vorbereitende Untersuchungen durchzuführen", mit denen als "verlässlicher Partner" die KE zum Preis von 9500 Euro netto plus sechs Prozent Nebenkosten beauftragt wurde.

Eine bebilderte Zusammenfassung der städtebaulichen Erneuerung in Schiltach von 1973 bis 2016 lag den Gemeinderäten vor. Sie zeigt die Sanierungsmaßnahmen in der Altstadt I - IV, in Welschdorf, Aue und an vielen einzelnen Gebäuden. Darin werden für diese sechs bereits abgeschlossenen und abgerechneten Sanierungsprogramme Investitionen über 24,2 Millionen Euro aufgelistet. Das Heft zur Städtebauförderung firmiert unter der Überschrift "Stadterneuerung ist für Schiltach eine Daueraufgabe".

Die Fortsetzung der endlosen Geschichte beschlossen die Gemeinderäte einstimmig.