Die Schiltacher Schnurranden haben sich schonmal in Schale geworfen. Am Samstag, 11. Februar, sind die Gruppen ab 14.30 Uhr im in den Lokalen "Alter Fritz", Avia Tankstelle, "Treffpunkt", "Kaffebohne" und "Bachbeck" sowie ab 19 Uhr im "Schützenhaus", im "Pflug", in der "Sonne", in der "Zunftstube", im "Sportheim", und im "Kreuz" unterwegs. Foto: privat