Schiltach Die richtigen Handgriffe bei einer Reifenpanne erlernen

Andreas Morgenstern wirft in seinem Vortrag "1917…18…19. Revolutionäre Jahre in Schiltach" einen Blick auf das Kinzigtal vor 100 Jahren. Wolfgang Tuffentsammer und Günther Bentele befassen sich an einem Abend mit Hermann Hesse. Beide Veranstaltungen sind Gemeinschaftsveranstaltungen mit dem Historischen Verein.

Der Pädagogikvortrag "Sicher und stark durch das Leben gehen" gibt Impulse, wie Eltern das Selbstbewusstsein und den Mut der Kinder fördern können. Elfi Gerhardt will in bei "Grade, klare Menschen, wär’n ein schönes Ziel… - Über ein starkes Rückgrat und den Mut gegen den Strom zu schwimmen" aufzeigen, warum die Angst vor der Meinung anderer so tief sitzt und wie wir davon frei werden können um mutig den eigenen Weg zu gehen.

Rolf Weiss referiert über "Israel, Problemstaat, Hightech-Standort oder Gottes Volk?"

Der Vortrag "Beerenobst im Hausgarten" von Kreisfachberater Peter Keller, zeigt auf, wie man auch in kleineren Gärten durch die entsprechende Auswahl Beerensträucher pflanzen kann und was beim Anbau alles zu beachten ist.

Damit das Bestimmen und Ernten von Wildkräutern leicht fällt, wird Kräuterpädagogin Monika Wurft in ihrem Vortrag "Wildkräuter im Fokus" Beispielpflanzen vorstellen. Im Anschluss gibt es noch einige Kräuterversucherle.

Über Krebserkrankungen referiert Fachärztin Susanne Andreae. Für die Vortragsveranstaltungen sind keine Anmeldungen erforderlich. Es gibt eine Abendkasse. Für einen Teil der Vorträge ist der Eintritt frei.

.Die neuen Programmhefte werden am Samstag, 4. Februar, an die Haushalte in Schiltach und Schenkenzell verteilt. Wer keines erhalten hat, kann ab Montag, 6. Februar, auch ein Heft in den örtlichen Banken, Geschäften und Rathäusern mitnehmen.

Anmeldestellen sind die Volkshochschule und die Tourist Information Schiltach, Marktplatz 6, Telefon 07836/58-51, Fax 58 57-51, E-Mail vhs@stadt-schiltach.de oder Internet www.schiltach.de.

Anmeldungen werden montags bis freitags von 9 bis 12 und montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr telefonisch entgegengenommen.