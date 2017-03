Schiltach Die Normalität kehrt zurück

Schiltach. In diesem Jahr hatten die Fiechtewaldt-Hexen als Hauptzunft die Schlüsselgewalt während der Fasnetzeit. Punkt 11 Uhr versammelten sich der erste Vorsitzende Thomas Dieterle und der zweite Vorsitzende Jens Schöpf der Fiechtewaldt-Hexen zusammen mit anderen Narren vor dem Gasthof Sonne auf dem Marktplatz. Dort warteten die Gemeinderäte Petra Dufner und Ulli Eßlinger, in Vertretung von Bürgermeister Thomas Haas, der noch im Urlaub war. Beide als Vertreter der Stadt, und nicht als "Narrenleut". Die Abordnung der Narren war im "Trauerhäs" gewandet, im dunklen Anzug mit Zylinder oder anderen schwarzen Hüten.

"Toll habt Ihr alle Schiltach im Namen der Stadt präsentiert und eine tolle Fasnet 2017 organisiert. Sie war friedlich, ohne großen Ärger und Streit, rundum eine gelungene närrische Heiterkeit", sagte Gemeinderat Ulli Eßlinger in der Gaststube in Reimen, ohne die solche Rituale in Schiltach nicht ablaufen. Und da die Stadtkasse noch gut gefüllt und fast nichts ausgegeben worden sei in der Fasnetszeit, dürften sie jetzt auch als Dank alle beim Fischessen "noch einen heben".

Dann hatten die Vorstände Dieterle und Schöpf von den Fiechtewaldt-Hexen das Wort: "Augenringe, Schädelweh, oh die Fasnet war so schee. Jetzt stehen wir hier mit müdem Blick und bringen dir den Schlüssel zurück". Im Wechselgespräch ließen sie noch einmal kurz die vielen Highlights der Fasnet vom Abstauben bis zum Kehrausball und dem Fasnet-Verbrennen Revue passieren.