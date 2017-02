Schiltach Die Fensterbank wird zu einem Hanf-Gewächshaus

Es ist bereits das zweite Mal, dass das Amtsgericht Oberndorf den Fall des 45-Jährigen auf dem Tisch liegen hat. Die Hauptverhandlung hätte eigentlich schon vor zwei Wochen stattfinden sollen, doch der Angeklagte war nicht zum Prozess erschienen. Er leide, so seine Entschuldigung, unter Angstzuständen und öffne daher seine Briefe nicht. Und auch im Laufe der Verhandlung wird deutlich, dass der Mann offensichtlich psychisch instabil ist. Diesen Umstand wertet das Gericht am Ende zu seinem Gunsten aus.

Im Juli vergangenen Jahres waren auf der Fensterbank in der Wohnung des Angeklagten insgesamt sieben Cannabispflanzen sowie ein Beutel mit einer geringen Menge Marihuana gefunden worden. Eine Laboranalyse ergab einen THC-Gehalt, der nur sehr knapp unter der gesetzlich festgelegten "nicht geringfügigen Menge" des enthaltenen Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol liegt. Damit ist der arbeitslose Mann, der nach eigenen Angaben seit Langem unter Depressionen leidet und ansonsten keine Drogen konsumiert, nur knapp an einer Freiheitsstrafe vorbeigeschrammt: Für den unerlaubten Anbau und Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen sieht das Gesetz Gefängnisstrafen von mindestens einem Jahr vor.

Der 45-Jährige, der ohne Verteidiger zum Prozess erschienen war, gab freimütig zu, Cannabis angebaut zu haben – allerdings, so seine Aussage, ausschließlich für den Eigenbedarf. Seit Jahren rauche er regelmäßig Marihuana, nachdem er nach einer Therapie vor einigen Jahren von "härteren Drogen" weggekommen sei. Sein Geständnis und seine Kooperationsbereitschaft gaben letztlich den Anstoß dafür, dass der Angeklagte noch mit einem blauen Auge, nämlich einer neunmonatigen Bewährungsstrafe, davonkam.