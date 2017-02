Schiltach Die erste Frau im Schiltacher Forst

Schiltach. Maurien Hein stapft am Kirchberg durch den aufgeweichten Boden. Mit dem Auto kommt man derzeit im Schiltacher Forst nicht weit. Deshalb ist die 23-Jährige zu Fuß unterwegs. Beagle-Hündin Asta ist – wie immer – mit dabei. "Sie ist mein Markenzeichen", sagt die junge Frau. Seit Anfang des Jahres ist Maurien Hein die neue Försterin im Forstrevier Schiltach und läutet damit eine neue Ära im von Männern dominierten Forst ein. Die 23-Jährige ist die erste Revierleiterin im Kreis Rottweil. Ihre Chefin Frauke Kleemann, Gebietsleiterin Schwarzwald beim Forstamt Rottweil, wird ein bisschen weibliche Unterstützung sicherlich freuen. Die Herren jedenfalls hätten sie sehr freundlich aufgenommen. "Mein Umfeld ist sehr kollegial", betont die Revierleiterin.

Das gelte auch für die Jäger. Als begeisterte Jägerin besitzt sie auch einen gültigen Jagdschein und wird sich in der staatlichen Regiejagd des Forstamts einbringen.

In Schiltach will sich die junge Frau nach dem Forstwirtschaftsstudium in Rottenburg ihre ersten beruflichen Sporen verdienen und zeigen, was sie gelernt hat.