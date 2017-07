Schiltach Die Besucher werden immer jünger

Schiltach. Für Kinder aus der Grundschule sei der Jugendtreff dienstags zwischen 16.30 und 18 Uhr geöffnet, verzeichnete Gabi Hermann-Biegert einen guten Besuch im Treff in der Schramberger Straße 11. Allerdings gebe es einen Rückgang auf etwa 15 Kinder seit Einrichtung der Ganztagesschule, von der "manche Kinder direkt nach der Schule kommen".

Inzwischen seien Flüchtlingskinder zu Stammbesuchern geworden. Auch die Inklusion einzelner Kinder in die Tagesprogramme laufe gut. Einige ehemalige Jugendliche helfen immer wieder bei der Betreuung aus. Mit der Grundschule gebe es eine gute Kooperation bei Naturprojekten, die vom Landesentwicklungsverband angeboten werden, wie Äpfel von Streuobstwiesen zu Saft pressen. Für die Ferienbetreuung in der Schule biete man Workshops an zur Anleitung von Gruppenspielen.

Zum "Treff ab 4" kommen mittwochs ab vier Uhr aus der vierten Klasse bis zu 30 Kinder, berichtete Uli Stein, die zehn Stunden auch im Jugendtreff arbeitet. Mit einem Programmangebot ging es "stetig bergauf" mit den Besucherzahlen. Dabei habe sie erkannt, "Kinder kochen gerne und essen gerne". Im Sommer werde es an der Tischtennisplatte manchmal zu laut, so dass es anonyme Beschwerden von Nachbarn gebe.