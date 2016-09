Schiltach Die Bäume haben es ihr besonders angetan

Karin Kaiser ist eine gebürtige Schiltacherin. 1952 erblickte sie hier das Licht der Welt. Im März 1974 zog die damals 22-Jährige nach Berlin. Die Anonymität der Großstadt gefiel ihr. In der heutigen Hauptstadt arbeitete sie als Altenpflegerin. Vor sieben Jahren begann Kaiser unter der professionellen Anleitung der Künstlerin Anne Maria Hauck in einer Malgruppe den Umgang mit Pinsel und Farbe. "Nach wie vor wird jeden Donnerstag gemalt. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich ging sogar schon mit Krücken und Gehhilfen in die Malstunde. Einmal konnte ich mit der rechten Hand nicht arbeiten. Dann habe ich wenigstens mit linkshändig Hintergründe vorbereitet", erklärte die kreative Frau. Kaiser begann mit Aquarellen. Bald stellte sich jedoch heraus, dass Acryl das für sie bessere Maltechnik ist.

So sattelte Kaiser 2011 auf Acryl und Leinwand um. Kaisers Bilder sind überwiegend gegenständlicher Art. Mit selbstbewussten Pinselstrichen entstehen Stillleben und Landschaften. Der Schwarzwald ist mehrmals vertreten, sogar die Schenkenburg malte Kaiser in herbstlicher Umgebung. Die Bäume haben es ihr besonders angetan. Personen sind eher selten. Die Ausnahme bilden zwei Mönche in einer Pinienallee und die "Mütter vom Prenzlauer Berg". Ein Motiv von Schiltach hat sie schon im Visier und so darf man gespannt sein. Ihre Vorlagen findet die Wahl-Berlinerin auf Kalenderblättern, von eigenen Fotografien und von Reisen, die sie jedoch nach Belieben abwandelt.

Rolf Rombach hatte Karin Kaiser zur Ausstellung ermutigt. "Das ist die erste Ausstellung, die ich alleine stelle", freute sich die Malerin.