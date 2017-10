Schiltach Der Kämmerer hat auch in diesem Jahr allen Grund zur Freude

Etwa 1,6 Millionen Euro leistete die Stadt in Form von Zuschüssen und Zuweisungen. Auf die Kindergärten entfielen 970 000 Euro, der Abwasserzweckverband erhielt 498 000 Euro und an Vereine und Verbände wurden rund 74 000 Euro ausgeschüttet. An Umlagen (Gewerbesteuer, Kreis, Finanzausgleich) mussten insgesamt 14,3 Millionen Euro bezahlt werden.

Beim Freibad gab es ein Defizit von 241 000 Euro, wovon Schiltach zwei Drittel, also 187 000 Euro aufbringen muss. Der Zuschussbedarf beim Kurbetrieb betrug 268 000 Euro und bei der Friedrich-Grohe-Halle 262 000 Euro. Allerdings verursachte die dringend notwendige Flachdachsanierung der Halle hohe Ausgaben.

Der Schuldenstand des kameralen Haushalts sank nach Tilgung von 30 000 Euro zum Jahresende 2016 auf 180 000 Euro, was 47,05 Euro je Einwohner entspricht. Werden die Schulden des Abwasserzweckverbands (386 Euro pro Kopf) und die der Stadtwerke Schiltach (413 Euro) hinzugerechnet, ergibt sich eine Gesamtverschuldung von 867 Euro je Einwohner.

In der Schlussbetrachtung könne festgehalten werden, dass die Jahresrechnung 2016 wieder sehr gut ausgefallen sei. Seit über zehn Jahren profitiere die Stadt von hohen Gewerbesteuereinnahmen. Dadurch sei die Kommune in besonders hohem Maße von einer guten Wirtschaftskonjunktur abhängig und beim Ansatz der Gewerbesteuereinnahme müsse immer vorsichtig kalkuliert werden. Derzeit laufe es bei den Firmen in Schiltach sehr gut, wodurch auch 2017 wieder ein gutes Jahr werden könne, stellte Seckinger in Aussicht. Bürgermeister Thomas Haas ergänzte, dass trotz der seit Jahren erfreulichen finanziellen Entwicklung nicht unnötig Geld ausgegeben werden soll.