Schiltach Den Erfolg langfristig sicherstellen

Aktuell erweitert Hansgrohe sein Logistikzentrum am Standort Offenburg-Elgersweier für rund 30 Millionen Euro. Es geht Ende 2016 in Betrieb. Außerdem wurden 2016 bereits das neue Kompetenzzentrum für Kunststoffe (Standort Offenburg) sowie ein neues Forschungs- und Entwicklungslabor (Stammsitz in Schiltach) eröffnet. Das Gebäude der neuen Kunststoff-Galvanik am Standort Offenburg wird mitten auf der bestehenden Fläche des Hansgrohe-Areals realisiert und schließt dabei direkt an die Kunststoff-Spritzerei an.