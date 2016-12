Schiltach Dem Gesang seit Jahren verbunden

Unger lobte die "Eintracht"-Verantwortlichen sowie die Sänger für ihren treuen und guten Einsatz auch im Chorverband Kinzigtal.

"Eintracht"-Musikant Werner Seeger spielte während des Abends unermüdlich mit seiner Ziehharmonika und zauberte aus seinem umfangreichen Repertoire herrliche Musik in den Raum. Die Besucher an den Tischen hatten damit große Freude und sangen begeistert mit.

Im Namen aller Mitglieder würdigte Vize Roland Denner das erfolgreiche Wirken des Vorsitzenden während des zu Ende gehenden Jahres, verbunden mit einem Dankpräsent. Die Anwesenden unterstrichen diese Würdigung mit langem Applaus. Der letzte Auftritt der "Eintracht" in diesem Jahr, so kündigte Vorsitzender Fleckenstein an, ist die Mitwirkung beim Schiltacher Silvesterzug am 31. Dezember.