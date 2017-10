Schiltach Das Pumpwerk soll schöner werden

Schiltach . Zur Beantwortung dieser Frage trafen sich die Gemeinderäte von Schiltach am Schneckenpumpwerk an der Schüttesäge. Auch dort waren im vergangenen Jahr für den Hochwasserschutz massive Betonwände am Ufer der Kinzig aufgezogen worden.

Bei der Schüttesäge war zwischen graue Betonwände ein Pumpwerk mit einer großen Förderschnecke gebaut worden, mit dem Hochwasser aus dem Gerberviertel in die Schiltach gefördert werden soll. Neben dem historischen Museumsbereich mit einem Ensemble kleinerer Gebäude steht deshalb am Ufer der Kinzig das Schneckenpumpwerk.

Mit einer schwarzen Förderschnecke könnte bei Hochwasser sehr schnell überschüssiges Wasser über die Schutzwände in die Kinzig gepumpt und damit das Gerberviertel von größeren Überschwemmungen verschont werden. Thomas Kipp wollte mit einer Überdachung den modernen Betonbau "verträglich an die historischen Gebäude anlehnen".