Schiltach Dance-Show statt Wettbewerb

Schiltach. Ab 11 Uhr treffen sich am morgigen Samstag wieder alle, die Spaß und Freude am Tanzen haben. Egal ob Akteure oder als Zuschauer, die in großer Zahl willkommen sind. Das Kooperations-Team der kommunalen Jugendarbeit aus Schiltach und Alpirsbach hat sich relativ kurzfristig entschlossen, die Konzeption der Veranstaltung anzupassen. Konkret bedeutet dies: Weg vom Wettbewerb-hin zur Show. Das macht vor allem im Hinblick auf die bisher große Zahl von Kategorien und zu geringe Zahl an Wettbewerbern in den einzelnen Altersgruppen Sinn. Die Kinzig-Dance-Show soll vor allem die Freude am Tanzen und der Kreativität zum Ausdruck bringen. Eine Fach-Jury gibt den Teilnehmern Rückmeldung um Choreografie, Stil und Selbstbewusstsein der Tänzerinnen und Tänzer zu fördern und zu stärken.