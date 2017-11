Schiltach Damit junge Familien nicht abwandern

Schiltach. Es ist ein altes Problem, das jetzt anlässlich der Beschäftigung mit der Geschichte Lehengerichts immer wieder wach gerufen wird: Die Stadt Schiltach selbst hat nur wenig Flächen, aber viele Einwohner. Und heute ist es so, dass der Flächenbedarf pro Einwohner stetig steigt. Da reicht allein die Baulückenschließung nicht aus, auch wenn, wie Bürgermeister Thomas Haas stolz anmerkte, in den vergangenen Jahren 25 Baulücken in der Stadt geschlossen werden konnten.

Viele Jahre, so Haas, sei die Stadt "sehr zurückhaltend mit der Ausweisung von Bauplätzen" gewesen, merkte das Stadtoberhaupt in der Ratssitzung beim Punkt neues Baugebiet an. Auch seien alte Gebäude umgenutzt worden, derzeit sei man aber an einer Grenze, "den Bedarf wird nicht mehr befriedigen" zu können. Deswegen soll das neue Baugebiet "Hinter dem Schloss" neu ausgewiesen werden. Einstimmig setzte sich dafür auch der Gemeinderat ein, einstimmig wurde auch die Planung an das Ingenieurbüro Breinlinger vergeben, dessen Ingenieure dort bereits Voruntersuchungen gemacht haben.

Die Hoffnung, so Haas, ist, dass dort "keine wertvollen Käfer" gefunden werden, was die Realisierung auf jeden Fall verzögern würde. Allerdings, so merkte er an, sei auch vor dem Straßenbau der neuen Altstadtumfahrung "keine ökologisch wertvolle Art gefunden worden". Das Verfahren an sich würde aber auch so ein Jahr dauern; so sei es jetzt wichtig, dort schon einzusteigen, denn "wenn jemand vor hat in Schiltach zu bleiben und weiß, es läuft, ist das heute ein wichtiges Signal".