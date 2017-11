Schiltach/Schenkenzell. Schon bisher haben die beiden benachbarten Verbände in freundschaftlicher Art stets gut miteinander kooperiert. Die Mitgliederversammlung beginnt am kommenden Montag, 6. November, um 20 Uhr im "Grünen Baum" in Vorderlehengericht mit den Rechenschaftsberichten der bisherigen Vorsitzenden Franz Harter und Brigitte Sum sowie der Schriftführer und Schatzmeister. Der Entlastung soll der vorgesehenen Abstimmung zur Fusion folgen. So dass der Weg frei für die Neuwahlen. Im weiteren Verlauf der Versammlung wird der stellvertretende CDU-Landes-Fraktionschef Stefan Teufel in seinem aktuellen Bericht über die Landespolitik informieren und mit den Mitgliedern diskutieren. Last not least stehen Ehrungen an.