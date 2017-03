Im November vergangenen Jahres hatte ein Lastwagenfahrer das Buswartehäuschen an der Abzweigung Reichenbächle an der B462 umgedrückt und einen Schaden von 10 000 Euro angerichtet. Der immer noch unbekannte Lastwagen war nach dem Kirchbergtunnel in Richtung Schramberg gefahren, so dass er wenden musste, um in die gewünschte Richtung nach Freudenstadt zu gelangen. Bis nächste Woche will die Zimmerei Bühler im Auftrag er Stadt das Dach des Häuschens gedeckt haben, so dass es fertig ist. Foto: Wegner