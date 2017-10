Schiltach (czh). Der Bauernmarkt war bei bestem Wetter ein großer Erfolg, lobte Axel Rombach die Organisation. Verbessern sollte man die Möglichkeiten zum Parken mit einem Leitsystem. Die Hinweise auf Parkflächen könne man noch erweitern, aber die Plätze seien einfach begrenzt. Viele Besucher hofften auf einen Parkplatz möglichst nahe am Geschehen und sie könnten sich nicht vorstellen, einige hundert Meter weit zu laufen. Auch die Angebote in früheren Jahren für einen Buspendelverkehr aus der Umgebung in die Stadt seien kaum genutzt worden, bedauerte Michael Grumbach. Erschwert wurde in diesem Jahr der Besuch wegen langer Staus an den Baustellenampeln von Schramberg her.