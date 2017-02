Unkonventionell und locker, so muss die Fasnet sein. "Uffstau", hieß es gestern in Schiltach. Um sechs Uhr trafen sich Städtlewecker, Hästräger und allerlei lustige Genossen am Raiffeisenmarkt in der Bahnhofstraße, um mit viel Spektakel und Getöse durch die Straßen des Fachwerk- und Flößerstädtchens zu ziehen. Sogar Narren aus den umliegenden Orten kamen zu dem frühen Event. Einige Schiltacher richteten Stationen ein, um die bunte und sehr große Rasselbande mit süßen, herzhaften und hochprozentigen Frühstücken zu verköstigen. Im Gegenzug dafür gab es von Seiten der Städtlewecker breit gefächerte Dankesreden. Wie schön, dass hier Fasnet ohne viel Reglement passiert – dafür aber mit viel Herz. Foto: Schmidtke