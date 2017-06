Die im Bogen gestaltete Brücke, der so genannte Spittelsteg, über die Schiltach unweit des Vorlands ist bald kein "Blaues Wunder" mehr. Lediglich Gemeinderat Michael Buzzi hätte sich bei einem neuen, höheren Geländer für die Beibehaltung der Farbe Blau ausgesprochen, die Mehrheit der Räte plädierte jedoch für Anthrazit – so wie bei allen anderen Geländern in der Stadt. Hans-Jörg Heinrich fand das blaue Geländer mit den weißen Feinstreben habe nichts mit der Stadt zu tun, "wir könnten es auch in Rot-Weiß" machen, sagte er in Anspielung auf die Farben der heimischen Spielvereinigung. Uli Esslinger regte an, das Geländer wegzulassen und es zu machen, wie bei der Stadtbrücke. Doch noch mehr Blumenkästen fanden andere Ratsmitglieder nicht unbedingt als wünschenswert. Das werde zu viel – und zudem müssten die Blumen auf der Brücke auch von Hand gegossen werden. Für Anthrazit hatte auch Michael Pflüger plädiert, der bei Blau auch die Befürchtung hatte, dass sich die Farbe mit der Zeit verändere und so beim Nachstreichen anders aussehe. Foto: Wegner