Schiltach Bilder als Propaganda

Das in Wolfach erscheinende Blatt druckte schon zu Beginn des Ersten Weltkriegs jeden Tag ein Foto ab – eine außergewöhnliche Modernität vor 100 Jahren.

Untermalt von zahlreichen zeitgenössischen Aufnahmen reist am Freitag, 18. November, Andreas Morgenstern ab 19 Uhr mit seinen Gästen durch die Bilderwelt des Herbstes 1914. Er zeigt auf, wie Deutschlands Feinde dargestellt wurden, welche Ideale die Propaganda für den Krieg vertrat und zeigt auch, welche Bilder ausgespart und der Bevölkerung bewusst vorenthalten wurden. Beantwortet wird in der Begleitveranstaltung der derzeitigen Ausstellung im Schiltacher Museum am Markt "18 Monate – Januar 2015 bis Juni 2016 in den Titelseiten der Zeitungen" auch die Frage nach der technischen Entwicklung der Fotografie seit dem 19. Jahrhundert und natürlich auch nach frühen politischen Einflüssen auf die Bildkunst.