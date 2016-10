Schiltach. Die Fiechtewaldt-Hexen feiern am Samstag, 5. November, ihren fünften Geburtstag in der Grohe Halle in Schiltach. Die Party-Band "Big Mama" und die Lokalmatadoren "The Wild Boys" werden für Stimmung sorgen. Die Bevölkerung ist eingeladen, auf der Tanzfläche, an der Bar oder dem Likörstand mitzufeiern. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf sechs Euro, an der Abendkasse acht Euro. Karten gibt es im Raiffeisen Schiltach und Wolfach sowie in den Volksbank-Filialen Schiltach, Wolfach, Alpirsbach, Hausach und Haslach. Mit dieser Veranstaltung unterstützen die Hexen ihr Bärenkind.