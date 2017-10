Es war zumindest "Baderwetter" beim 22. Bauernmarkt in der Fachwerk- und Flößerstadt Schiltach und das nutzten die "Bergdörfler" zum ausgiebigen Baden im Zuber vor dem Rathaus. Auf vielfachen Wunsch aus dem Publikum besangen sie die Schwarzwaldmarie, während Schwarzwaldmädels den belebenden grünen Badesud den frisch Gebadeten einmassierten. Musik und Gesang gehören zum Bauernmarkt, den am Morgen die Kaibach-Bläser mit dem "Echo der Vogesen" eröffnet hatten. Ein paar Schritte weiter an der Brücke sangen d´Grenzgänger von "daheim und von der Fremde" und für die Alp-Käser am Stand gegenüber auch vom schönen Berner Oberland. Die schönen Schwarzwaldtäler und -höhen zeigten die Landschaftsentwicklungsverbände auf großen Bildtafeln und konnten manche Fragen zu den einzelnen Höfen beantworten. Frischen Apfelsaft gab es trotz der mageren Apfelernte in diesem Jahr auch. Deshalb kamen auch Zwetschgen und Nüsse vom Bodensee und Birnen aus dem Markgräfler Land. So konnte sich jeder mit dem versorgen, was die Jahreszeit in der Region um Kinzig und Schiltach bietet. Dazu luden die Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag zum Anschauen und Anprobieren und natürlich auch Einkaufen ein. Fotos: Ziechaus