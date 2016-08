Schiltach Beste Stimmung bei zwölfter Schiltacht

Eine gute Kondition bewiesen die schwarz-gelben Schuhu-Hexen aus Hinterlehengericht, die bereits ab 11 Uhr in der Schramberger Straße zum Abschluss der Vorland-Feste die Gäste bewirteten.

Nach einer Erholungsphase am Nachmittag scharten sich die Besucher ab den Abendstunden vor der Wolfacher Partyband "Slack Joint", die mit Funk-, Soul-, Rock- und Popmusik aufspielte. Besonders die beiden Sängerinnen Alexandra und Leona Wild sorgten mit ihrer Performance dafür, dass es den Zuhörern nicht langweilig wurde.

Ganz im Stil des deutschen Liedermachers Reinhard May unterhielten Gerdi und Jochen alias "Two Steps to Heaven" mit handgemachter Musik die Besucher in der Markthalle. Mit Gitarre und Gesang kamen die Folk-, Pop- und Countrysongs aus den 70er- und 80er-Jahre bestens an. Unaufgefordert sangen die begeisterten Nachtschwärmer den Refrain des Klassikers "Da Doo Ron Ron" der einstigen amerikanischen Girlgroup The Crystals mit.