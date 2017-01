Schiltach Bereit für große Projekte

Bei der Jahresfeier stimmte Schiltachs Bürgermeister Thomas Haas die Stadtverwaltung nicht nur auf die Herausforderungen des neuen Jahres ein, er verabschiedete auch fünf Mitarbeiter in den Ruhestand.

Bürgermeister Thomas Haas stimmt die Stadtverwaltung auf das Jahr ein.

Schiltach. Wie in den vergangenen beiden Jahren fand die Veranstaltung wieder im Januar statt. Anfang Januar eine Jahres-, statt einer Weihnachtsfeier in der hektischen Adventszeit abzuhalten, hat sich bewährt. Circa 70 der rund 100 Mitarbeiter ließen es sich am Freitagabend trotz Eis und Schnee nicht nehmen, in die Friedrich-Grohe-Halle zu kommen.