Schiltach Beliebter Geistlicher nimmt Abschied

2008 war er in seine Aufgabe in Schiltach investiert worden. Unzählige Aufgaben erfüllte er, wie etwa Krankenbesuche, Hochzeiten und Taufen. Er gab den Toten das letzte Geleit und wand sich Trauernden zu. Wichtig waren Müller immer die Kinder. So nahmen auch die Ministranten unisono Abschied von ihrem Priester. Die Gemeinde betonte ihren Dank mit einem langen Applaus. Fehler räumte Müller ein. Manche stieß er vielleicht vor den Kopf, aber mit Gott könne er Mauern überspringen, so der Scheidende. Gelobt wurde Müllers Engagement in der Ökumene, in sozialen Projekten und in der Flüchtlingsarbeit.

Große Sanierungen wie die des Pater-Huber-Saals und der Witticher Kirche fielen in seine Wirkungszeit. Einen großen Dank sagte Müller allen Mitarbeitern rund um die Gemeinde und wünschte zukunftsorientiertes Handeln.

Dekan Matthias Bürkle erfuhr die große Wertschätzung, welche Müller in der Seelsorgeeinheit zu Teil wurde. Bürkle überbrachte die Grüße des Bischofs. "Ich durfte viele bereichernde Begegnungen mit Bernd Müller erleben", so Bürkle. Müller habe außerdem zugesagt, weiterhin als Priester auszuhelfen. Am Bodensee habe er bereits sechs Messen gehalten.

70 Jahre alt ist der Pfarrer, der nun den Zusatz i.R. trage – "... das bedeutet bei Ihnen wohl eher in Reichweite", Herr Müller", schmunzelte Bürgermeister Thomas Haas beim Empfang im Pater-Huber-Saal. Beim Luitgardfest, bei der Kirchweihe und bei der Investitur von Monsignore Adam Borek möchte Bernd Müller nicht fehlen.

Aus Schenkenzell vertrat Annette Hauer Bürgermeister Thomas Schenk für die politische Gemeinde. Schenkenzell sei arm, daher habe sie sich für symbolische Geschenke entschieden. Darunter eine Kerze mit passenden Motiven und von Herzen kommend, ein Rotwein von der "Winzergenossenschaft am Pfarrberg", Schenkenzeller Luftballons um die neue Wohnung zu schmücken – und fehlen durfte nicht der zum Kult werdende Schenkenzeller Einkaufschip.

Die evangelische Kirchengemeinderatsvorsitzende Ursula Buzzi freute sich über die harmonische Ökumene beider Konfessionen. Ein Buch, um den freien Sonntag für sich neu zu erfinden, überreichte Buzzi dankend.

Aus Müllers vorletzter Pfarrstelle Schutterwald-Hohberg-Neuried war Wilfried Wendel mit einem Kleinbus voller Freunde gekommen. Dort hatte sich Müller für eine Partnerschaft mit Peru eingesetzt und den Kontakt nie abreißen lassen.

Sichtlich bewegt verabschiedete schließlich die Kirchengemeinderatsvorsitzende Ursula Flaig den scheidenden Hirten. Sie durchzog ein gedankliches Erinnerungsalbum und überreichte schließlich eine Collage mit Motiven der Seelsorgeeinheit Wittichen.

Seine jetzt freie Zeit möchte Bernd Müller seinen Hobbies wie dem Reisen und der Fotografie zuwenden.

Am kommenden Wochenende verabschiedet die evangelische Kirchengemeinde Pfarrer Christoph Glimpel mit seiner Familie. Diese Pfarrstelle bleibt vorerst vakant.