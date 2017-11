Schiltach-Lehengericht. Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Lehengericht findet am Montag, 20. November, ab 18 Uhr im Lesesaal des Rathaus Lehengericht, Hauptstraße 5 in Schiltach, statt. Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: Anträge des Ortschaftsrates Lehengericht zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Schiltach, Bausachen, verkehrsrechtliche Anordnungen an den Außenbereichsstraßen, Erweiterung der Homepage Schiltach mit Beiträgen und Bildern vom Ortsteil Lehengericht, Ruhebänke und Liegen im Außenbereich.