Schiltach Beim Umsatz erstmals über einer Milliarde

Mit den beiden Marken Axor und Hansgrohe wurde ein Gesamtumsatz von 1,029 Milliarden Euro erzielt, im Vergleich zu 964 Millionen Euro im Vorjahr. Dieses ausschließlich organische Wachstum entspricht einer Steigerung von 6,7 Prozent gegenüber 2015. Das EBITDA stieg sogar noch stärker um 10,3 Prozent auf 206,1 Millionen Euro an (2015: 186,8), was beim Ergebnis ebenfalls einen historischen Höchstwert bedeutet. "Dass die Hansgrohe Group ein führendes Unternehmen der Branche ist, haben die rund 4800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit mit höchster Motivation und größtem Engagement erneut unter Beweis gestellt", sagte Klapproth. "Im Geschäftsjahr 2016 konnten wir in allen Vertriebsregionen schneller als der Markt und insgesamt überaus ertragreich wachsen. Besonders dynamisch entwickelte sich das Inlandsgeschäft mit einem Plus von 8,8 Prozent.