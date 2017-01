Schiltach Beim Fußball schmelzen die Feiertagspfunde

Schiltach. Die Spielvereinigung (SpVgg) Schiltach lädt zur Hallenfußballstadtmeisterschaft 2017 ein, die vom 11. bis 13. Januar 2017 in der Sporthalle an Kaibach in Schiltach ausgetragen wird. "Budenzauber" ist also in Schiltach angesagt und nach den weihnachtlichen Feiertagen und dem Jahreswechsel für die Sportler auch eine gute Möglichkeit, überflüssige Pfunde abzubauen.