Schiltach Beim Ball, da geht die Party ab

Schiltach. "Das Leben zu genießen kann keine Sünde sein", war das Motto bei der Party von Hexen, Geistern und Narren aus vielen Gastzünften der Umgebung.

Genießen konnten die Partygäste zwischen Nebelschwaden bei fetzigen Auftritten von zwei Showtanzgruppen, "Impression" aus Schenkenzell und "one2step" von den Pfrieme-Stumpe aus Tennenbronn, die Antonia und Markus ankündigten. Die Falkenhexen aus Schramberg zeigten die schaurige Episode ihrer Entstehung im Mittelalter mit sprühenden Funken und wüstem Tanz. Da ging es im Dschungel mit den Mädels von "Discovery" vom Turnverein Lauterbach schon in perfekten Schritten und Turneinlagen richtig geordnet zu – so ist Afrika. Einen Stern ließ die Stadtkapelle atemlos in der Nacht aufgehen und vergaß bei ihrem Gastspiel auch nicht die schöne Schwarzwaldmarie. Da ging die Party ab zur bayerischen Hüttengaudi zwischen Weizenstand, Sektbar und Partyzelt. Fruchtige Liköre von Erdbeeren, Melonen und Schlehen könnten die Frage aufwerfen, "wo war ich in der Nacht von Samstag bis Montag?". Die Covertones aus Karlsruhe gaben einen dezenten musikalischen Hinweis auf Amarillo.