Schiltach Bei der Herbstferien-Betreuung ist gerade die Mindestzahl erreicht

Die Kinder kommen zwischen 7.30 Uhr und 8.15 Uhr an der Grundschule an. Bei Krankheit oder andren Abwesenheitsgründen muss das Kind bis spätestens 8.15 Uhr auf dem Betreuungs-Handy abgemeldet werden. Bis 9 Uhr steht zunächst das gemeinsame Frühstück an,

Angeboten wird die nächste Ferienbetreuung wieder in den Oster-, Pfingst- und den Sommerferien (ganztags); an Weihnachten und Fasnet gab es bislang keinen Bedarf, wie Grumbach sagt.

Betreuungsverträge für das gesamte Schuljahr, wie auch für einzelne Ferien können bei der Stadt Schiltach, Bürger-Info, Marktplatz 6 gestellt werden. Der Antrag sollte mindestens drei Wochen vor Ferienbeginn Es besteht auch die Möglichkeit, den entsprechenden Vertrag von der Homepage der Stadt zu laden und zurück zu senden.