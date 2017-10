Schiltach. Wegen der Sperrung der Schiltacher Altstadt werden die innerstädtischen Bushaltestellen am Sonntag, 15. Oktober größtenteils nicht angefahren. Die Linienbusse fahren über den Schloßberg- und Kirchbergtunnel direkt zum Bahnhof. Seit gestern werden Marktstände im Bereich des Marktplatzes sowie im "Hinteren Städtle" aufgebaut. Am Sonntag ist zusätzlich die Hauptstraße von der "Häberlesbrücke" bis zum "Lehengerichter Rathaus" und die "Schramberger Straße" von der Einmündung "Spitalstraße" bis zur "Stadtbrücke" gesperrt. Die Umleitung führt durch die Tunnels, für Fahrzeuge mit Kraftfahrstraßen-Verbot gibt es eine innerörtliche Umleitung über die Hauptstraße, "Häberlesbrücke" und "Am Hirschen" von/zur Bahnhofstraße.