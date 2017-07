Schiltach Beeindruckt vom Panoramaweg

Bei idealem Wetter führte der Rundweg die Wandergruppe des Schwarzwaldvereins Schiltach zunächst auf einem wurzelgesäumten Pfad mit Steinen bergan auf eine Hochfläche. Immer wieder gab der lichtdurchflutete Buchenwald Blicke auf die im Tal liegenden Orte Thanheim und Bisingen frei. Der Weg durch ausgedehnte Naturwiesen mit einer Vielfalt an Blumen und Gräsern mündete bald wiederum in einen Wald, wo sich ein schmaler Weg in Serpentinen steil bergan schlängelte. Die Panoramaausblicke von der Traufkante auf die entfernten Orte im Tal sowie auf die Burg Hohenzollern luden dabei oft zum Verweilen ein. Die zahlreichen Bänke und Sonnenliegen gerade an den markanten Aussichtsvorsprüngen wissen die Wanderer sicherlich zu schätzen.

Bald war der spektakuläre Aussichtspunkt am Zeller Horn erreicht, von dem man wohl den schönsten Blick mit Postkartenidylle auf die Burg Hohenzollern erhält. Der Wanderführer nutzte die eingelegte Rast für einen Rückblick auf die Geschichte der Burg und ihrer adeligen Besitzer. Der weitere Weg führte nun abwechselnd mal durch endlose Wiesen auf der Albhochfläche mit dem Charakter ehemaliger Hochmoore, mal auf schmalem Weg direkt an der Traufkante entlang zum exponierten "Hangenden Stein". Die steil abfallende Traufkante, die tiefen Risse, skurrilen Felssporne und Klüfte in den Gesteinsmassen vermitteln einen interessanten Eindruck in die millionenalte Entstehungsgeschichte des Traufganges und verlangen dem Wanderer Respekt über die Naturgewalten ab.

Das nächste Etappenziel war eine Rast im Wanderheim Nägelehaus. Ein 360-Grad- Rundumblick vom nahegelegenen Aussichtsturm Raichberg rundeten die Wanderung ab, bevor es bergab durch Wiesen, Flachmoor und Waldabschnitte zurück zum Ausgangspunkt ging.