Schiltach Basteln, malen, mixen, kegeln und auch zaubern

Über 40 Mitarbeiterkinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren nahmen das Angebot wahr. Die Woche begann mit der Auftaktveranstaltung "Fun for Kids" in den Räumlichkeiten der Vega. Zahlreiche Stationen warteten auf die Kinder. Die kleinen Künstler konnten unter anderem bei diversen Mal- und Bastelaktionen kreativ werden und wahre Faltprofis wurden an der Origami-Station entdeckt. Die Kunstwerke wurden später dann stolz den Eltern präsentiert. Wer sportlich aktiv werden wollte, stellte seine Treffsicherheit an der Wurfbude unter Beweis. Und auch einegesunde Ernährung kam nicht zu kurz: Mit Mixern wurden farbenfrohe, vitaminreiche Smoothies zubereitet.

Die darauffolgenden Tage beinhalteten sowohl Events bei Vega, als auch außerhalb. Zu den Höhepunkten zählte der Ausflug zum "Bubble-Ball-Spielen" ins "Bubble Center" nach Königsfeld und das Filzen eigener Fensterdekorationen und Schlüsselanhänger. Für große Begeisterung sorgte auch das Erlernen von Zaubertricks. Der Profi für alles Zauberhafte – Alfred Metzler – gab den kleinen Nachwuchskünstlern sein Wissen preis.

Die Herstellung einer eigenen, individuell verzierten Schokoladentafel sorgte für ein weiteres "süßes" Highlight. Des Weiteren brachte ein Blick hinter die Kulissen bei der Polizei, ein Besuch auf dem Bauernhof und ein Kegelturnier die Kinderaugen zum Strahlen. Die Kinder, deren Eltern und die Betreuer waren sichtlich begeistert von dem facettenreichen Angebot.