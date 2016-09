Schiltach Bahnübergang erhält jetzt neue Schranken

Ab Montag, 19. September, bis voraussichtlich längstens am 16. Dezember 2016 wird der Bahnübergang in zwei Bauabschnitten an neue technische Vorgaben angepasst und wieder mit einer Schrankenanlage versehen.

Die Arbeiten werden meist während des laufenden Bahnbetriebs erledigt, so dass nur an wenigen Tagen, so am Wochenende 29. und 30. Oktober, ein Schienenersatzverkehr erforderlich sein wird.

Für Fußgänger wird ein provisorischer Überweg eingerichtet, der Fahrzeugverkehr über die Straße "Am Hirschen". Wegen der Enge im Bereich des dortigen Felsens wird eine Ampelanlage eingerichtet, die während den Zugfahrten von Hand gesteuert werden muss, um die Gleichschaltung mit der Schranke am Bahnübergang zu gewährleisten.