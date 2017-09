Schiltach Bahn sperrt im Kinzigtal zwei Streckenabschnitte

Die Züge werden zwischen Offenburg und Hausach durch Busse ersetzt. Dabei verkehren Busse, die alle Halte zwischen Offenburg und Hausach bedienen, sowie Direktbusse, die zwischen Offenburg und Hausach nur den Halt in Haslach anfahren. Aufgrund der verlängerten Fahrzeiten des Schienenersatzverkehrs wird auch der Fahrplan der Harmersbachtalbahn angepasst. Die IC-Züge nach und von Konstanz enden und beginnen in Karlsruhe. Die Ersatzbusse verkehren mit abweichenden Fahrzeiten, eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich. Die Haltestellen liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Einzelne Busse halten nicht in Offenburg, Zähringerstraße und Offenburg Kreisschulzentrum, hier werden SWEG-Züge eingesetzt. Einzelne RE-Züge fahren mit veränderten Fahrzeiten in verschiedenen Abschnitten zwischen Hausach und Konstanz.

Weitere Informationen: www.bauinfos.deutschebahn.com