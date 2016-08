Schiltach Backen, turnen, toben, schlecken und einfach die Ferien genießen

Das Jugendbüro Schiltach koordiniert seit Jahren die Aktionen der örtlichen Vereine, Betriebe und Einrichtungen für das Sommerferienprogramm der Kinder. Im Rahmen dieses 19. Schiltacher Ferienprogrammes organisierte der Schwarzwaldverein Schiltach und Schenkenzell seinen Beitrag an dem Programm unter dem Motto "Natur verstehen und erleben". 17 Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren erlebten naturnah nicht nur informative, sondern auch aktionsreiche und unterhaltsame drei Tage auf der vom Schwarzwaldverein restaurierten Grumpenwiese.

Schon im tiefen Winter begannen vier Praktikantinnen der Fachschule für Sozialpädagogik Oberlinhaus in Freudenstadt mit der Planung für die kunterbunte Mitmachwoche. Unter der Anleitung von Gabi Herrmann-Biegert vom Jugendbüro bestand ihre Aufgabe darin, ein sechstägiges Ferienangebot für Kinder im Grundschulalter durchzuführen. Am ersten Tag starteten die Kinder zu einer Schatzsuche, die sie quer durchs Städtle hinauf auf den Schlossberg führte. Auf den Spuren einer kleinen Kakaobohne erforschten die Kinder am zweiten Tag die süße Köstlichkeit. Sowohl Ursula Buzzi vom Weltladen-Team, die die Kinder im Weltladen über die Herkunft der Schokolade und den fairen Handel informierte, als auch Peter Lustig in einer alten "Löwenzahn"-Folge, führten die Kinder ins Thema ein.

Donnerstag war Ausflugstag und die Gruppe machte sich mit dem Zug auf den Weg ins Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof nach Gutach. "Weck den Künstler in dir" war das Motto der beiden letzten Tage. So kam es, dass viele schöne Kunstwerke entstanden, die dann am Samstag in einer kleinen Vernissage den Eltern vorgestellt wurden.