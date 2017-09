Schiltach Auf gute Nerven kommt es an

Neben einem gemütlichen Grillabend und anschließender Hockete am Lagerfeuer, kam auch das gemeinschaftliche Spielen nicht zu kurz.

So durften beim Wikinger-Spiel die Wurfkünste gezeigt werden, beim Zungenbrecher kam es auf gute Nerven an und beim Spiel "Tabu" mussten Begriffe erraten werden. Man war sich einig, dass es wieder ein gelungenes Wochenende war, auch wenn das Wetter und die Teilnehmerzahl hätten besser sein können, heißt es in einer Mitteilung. Die Schiltacher Jungmusiker freuen sich jetzt schon auf nächstes Jahr und all die Aktivitäten die noch dazwischen liegen.