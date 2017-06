Schiltach Auch ohne Schule keine Langeweile

Schiltach (sw). Das Kinderferienprogramm sei "eine Erfolgsgeschichte, die ohne das große Engagement der Schiltacher Vereine, Kirchengemeinden, Einrichtungen und Firmen nie zustande gekommen wäre", schreibt Bürgermeister Thomas Haas in seinem Grußwort. Einige der Kooperationspartner seien schon von Anfang an dabei. Anlässlich des Jubiläums veranstaltet das Jugendbüro mit Unterstützung der Vereine gleich zu Beginn der Ferien ein "School’s out-Fest". Dieses findet am Donnerstag, 27. Juli, von 17 bis 19 Uhr auf der Lehwiese statt – bei Regen in der Grohe-Halle. Eingeladen zu diesem Geburtstagsfest sind Kinder und Eltern. Neben leckerem Essen sind viele Spiele vorgesehen, so beispielsweise eine Schwammstaffel, die Teilnehmer können Kartoffeln von einer ganz anderen Seite kennenlernen und staunen, für was Man Wäscheklammern und Spiegel nutzen kann. Auch Inselhopping könne man in Schiltach mit viel Action, Geschick und Teamplay erleben, denn die Kinder gehen immer als Zweierteam an den Start.

Auch das Sommerferienprogramm, so versprechen Stadt und die beteiligten Vereine, biete in diesem Jahr wieder viel Spiel, Spaß und Spannung. Über die ganzen Sommerferien verteilt hat das Jugendbüro zusammen mit Schiltacher Vereinen und Einrichtungen altbewährte und neue Aktionen geplant.

Auftakt ist noch vor dem Fest am Donnerstag, 27. Juli, von 10 bis 12.30 Uhr mit dem Angebot eine Blütenkette zu filzen. Kinder ab sechs Jahren sind eingeladen, im Jugendbüro zunächst eine Schnur zu filzen, an die dann am Ende eine Blüte angefilzt wird. Diese Blumenkette kann als Haarschmuck, Gürtel, Umhängekette oder einfach als Dekoration verwendet werden. Am Freitag, 28. Juli, besteht von 10 bis 12.30 Uhr zudem die Möglichkeit, ein eigenes Floß mit einem gefilzten Segel zu bauen.