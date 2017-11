Schiltach Asphalt muss wieder runter

Schiltach-Hinterlehengericht. "Die Straße ist ordentlich gemacht", sagte Lehengerichts Ortsvorsteher Thomas Kipp zum neuen Belag, den die Straße zum Hunselbach in Hinterlehengericht jüngst erfahren hat. Indes – im Nachhinein wurde erst festgestellt, dass die ebenfalls mit einem neuen Belag versehene Brücke sanierungsbedürftig ist. Die Probebohrungen zuvor waren an den Stellen erfolgt, an denen es kein Problem gab, so schilderte Schiltachs Stadtbaumeister Roland Grießhaber in der Sitzung des Gemeinderats die Situation. Erst bei einer weiteren, späteren Untersuchung seien die Probleme zu Tage getreten. Dort habe man einen sehr mürben Beton vorgefunden. Von daher, so Grießhaber, sei eine Sanierung nicht nur an der Unterseite erforderlich, "sondern auch oben".

Die Kosten für die Brückensanierung sollten, so Grießhaber "im kommenden Jahr in den Haushalt reingenommen werden". Dann muss der neue Asphaltbelag wieder herunter – die Mehrkosten, die die Stadt durch diese Geschichte zu tragen hat, bezifferte Grießhaber auf 3000 Euro.