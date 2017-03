Schiltach (zeg). Nächste Woche finden im Kirchberg- und im Schlossbergtunnel Reinigungsarbeiten an der Entwässerung statt. Wie die Straßenmeisterei mitteilt, werden in den Tunnels deshalb von Dienstagabend, 19 Uhr, bis Mittwoch, 5.30 Uhr, und von Mittwochabend, 19 Uhr, bis Donnerstag, 5.30 Uhr, eine Wechselsperrung eingerichtet. Außerdem werden am Montag, 3. April, 8.30 bis 16.30 Uhr, im Schlossbergtunnel Arbeiten an den Schachtdeckeln ausgeführt. Auch dort wird es einen Wechselverkehr geben.